Na Kitajskem spet samo »uvoženi« primeri okužb

Na Kitajskem so danes znova zabeležil porast uvoženih primerov novega koronavirusa. Poročajo o 46 primerih okužb. Pri vseh gre za ljudi, ki so na Kitajsko pripotovali iz tujine, medtem ko novih domačih okužb niso zabeležili.

Kitajske oblasti so se zaradi širjenja okužb iz tujine odločile, da bodo vse mednarodne potnike, ki prihajajo v Peking, s ponedeljkom preusmerili na 12 vstopnih točk, in sicer na letališča Šanghaj Pudong, Nanjing, Tianjin, Dalian, Qingdao, Xi’an, Shenyang, Zhengzhou, Taiyuan, Hohhot in Shijiazhuang.

Od tam se bodo lahko ljudje, če bodo izpolnjevali pogoje za karanteno, vkrcali na letala v prestolnico.

Največ uvoženih primerov, 13, so danes zabeležili prav v Pekingu. Doslej je na Kitajskem za novim koronavirusom umrlo 3261 ljudi.