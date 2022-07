Na kobariškem Stolu še naprej divja požar

Gasilci Gasilske zveze Kobarid, kamor spadajo PGD Drežnica, Breginj in Kobarid, nadaljujejo gašenje požara, ki je včeraj izbruhnil na težko dostopnem pobočju kobariškega Stola. Kot je danes pojasnil vodja intervencije in poveljnik PGD Breginj Peter Rosič, se je ogenj nekoliko umiril, vendar ga bodo verjetno uspeli pogasiti šele s pomočjo dežja. Davi ob 7. uri je gasilcem na pomoč znova priletel helikopter. Najprej so si ogledali požarišče, nato pa tja odpeljali ekipo gasilcev z opremo. Kot je povedal Rosič, se helikoptersko gašenje osredotoča na desno stran približno dva hektarja velikega požarišča.

Gorijo predvsem šopi suhe trave, listja in korenin na tleh, kar je mogoče pogasiti le z ročnim gašenjem na kraju s pomočjo helikopterja. Pri tem si gasilci pomagajo s prekopavanjem, razpihavanjem in zalivanjem z vodo.

Kot je dejal Rosič, bi bil dež v tem trenutku zelo dobrodošel. Čeprav se gasilci trudijo pogasiti požar, bodo morda to storile šele padavine.

V torek je bilo na terenu 24 članov PGD Breginj in 10 članov PGD Kobarid, danes pa so aktivirali celotno Gasilsko zvezo Kobarid, ki poleg omenjenih obsega še PGD Drežnica. Na terenu pa je v tem trenutku okrog 25 gasilcev.