Na kopališču Žusterna spet rdeča zastava

Zaradi nihanj v rezultatih monitoringa voda so se na koprski občini po sestanku s predstavniki Marjetice Koper odločili, da na kopališču v Žusterni zopet izobesijo rdečo zastavo, ki označuje prepoved kopanja. O morebitnem umiku rdeče zastave bodo spet odločali jutri.

Do fekalnega onesnaženja območja Žusterne je prišlo v petek, ko so na kopališču tudi izobesili rdečo zastavo. Ukrep so preklicali danes zjutraj - potem, ko so analize pokazale, da je voda na območju Žusterne spet primerna za kopanje.