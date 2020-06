Na Koprskem ogoljufal najmanj pet voznikov

Koprski policisti so včeraj nekaj minut pred 21. uro prejeli klic občana, na podlagi katerega so policisti, v Kopru pri Bonifiki, zaustavili vozilo znamke Audi A3, temno modre barve, nemških registrskih številk. Identificirali so voznika in ugotovili, da gre za 44-letnega državljana Italije, iz Neaplja, katerega opis in vozilo ustrezata moškemu, ki je v zadnjem mesecu izvršil več kaznivih dejanj na območju PU Koper. V nadaljnjem postopku je bilo ugotovljeno, da zanj obstaja utemeljen sum, da je izvršil najmanj pet kaznivih dejanj goljufije, in sicer na način, da je oškodovancem lažno prikazoval, da so s premikom svojega vozila povzročili poškodbo na vzvratnem ogledalu njegovega osebnega avtomobila Audi A3, modre barve, nemških registrskih številk.

V nobenem od obravnavanih primerov storilec ni želel obveščanja policije in je vztrajal, da žrtev tako nastalo škodo poravna takoj na kraju, s plačilom gotovine v višini med 100 in 150 eurov.

Zoper 44-letnega državljana Italije bo na pristojno tožilstvo podana kazenska ovadba za več kaznivih dejanj goljufije, za kar je predpisana denarna kazen ali zapor do enega leta. Policija informacije še zbira, saj obstaja velika verjetnost, da je bilo oškodovancev še več.

Na Policijski upravi Koper so poleg tega zasledili, da na družbenih omrežjih kroži fotografija opisanega vozila Audi A3 z opozorilom, da voznik vozila izvaja goljufije s pretvezo poškodovanega ogledala, zato vsem, ki ste bili žrtev podobne goljufije, svetujejo, da to čim prej prijavite na 113 ali na najbližji policijski enoti.