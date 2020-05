Na Koprskem se je hudo poškodoval motorist

Sinoči ob 21.50 se je na cesti med Koprom in Šmarjami hudo poškodoval 51-letni motorist, italijanski državljan. V nesreči je izgubil nogo. Zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča je padel in zatem drsel po betonskem robu vozišča. Z nogo je udaril v prometni znak in obležal v travi, motor pa je drsel naprej. V motorno kolo je nazadnje trčil še hrvaški avtomobilist.

Na kraj so poleg reševalcev, ki so motorista prepeljali v bolnišnico, prihiteli koprski policisti, ki so ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in opravljenega tehničnega pregleda. Motor so zasegli. Odrejen je bil strokovni pregled.