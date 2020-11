Na Krasu in v Brdih se označbe ZOP ne veselijo

Po objavi v Uradnem listu EU je ime »Friuli/Friuli Venezia Giulia - Furlanija/Furlanija Julijska krajina« zdaj dokončno med zaščitenimi označbami porekla (ZOP). Nanaša se na 21 vin in penečih vin, ki jih pridelujejo v Furlaniji - Julijski krajini iz 18 sort vinske trte.

Vina so med sabo dokaj različna, a v utemeljitvi piše, da vendarle imajo nekatere skupne značilnosti.

Vlogo za vpis dvojezične oznake je Italija oddala leta 2016. Med glavnimi pobudniki je bila takratna levosredinska deželna vlada, a slovenski vinarji na Krasu in v Brdih te namere niso pozdravili. Predsednik Društva vinogradnikov s Krasa Matej Skerlj povzema, da so si kraški pridelovalci želeli, da bi bili izločeni z območja ZOP. »Želimo obdržati svojo identiteto. To, kar so naredili, je predvsem interes ravninskega dela, torej interes rebule, penečega vina,« pojasnjuje.

Argumentov za in proti je sicer več. Pripombi, da se bo pod istim imenom prodajalo povsem različna vina, je treba dodati tudi večjo tržno prepoznavnost v svetu. »Večje kleti zato to gotovo pozdravljajo, mi pa nočemo biti prepoznavni za veliko maso ljudi. Mi hočemo biti prepoznavni za manjši trg, a po veliki kvaliteti,« pa pravi predsednik konzorcija Collio David Buzzinelli.