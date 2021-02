Na Krasu in v višjih predelih Trsta zabeležili prvi ledeni dan

Kraška planota se je ob zdajšnji vremenski sliki ob vdoru hladnega severnega zraka in močni burji izkazala kot eden izmed najbolj mrzlih predelov v FJK. Na Kraški planoti in v višjih predelih Trsta so namreč danes zabeležili prvi ledeni dan, ko temperatura niti v dnevnih urah ne uspe preseči ničle. V Zgoniku in pri Briščikih je bila najvišja dnevna temperatura okrog -1 stopinje Celzija, na Katinari še nekoliko nižja. Močno je zeblo v severnih goratih predelih, kjer je bilo danes čez dan najbolj mrzlo na Višarjah. Tam je deželna meteorološka opazovalnica iz FJK namerila najvišjo dnevno temperaturo -14 stopinj Celzija. Na Tržaškem in Goriškem piha zmerna do močna burja, v severnih goratih predelih pa povečini vzhodni mrzli vetrovi. Na Goriškem so bile najvišje dnevne temperature rahlo nad ničlo, prav tako tudi na Videmskem in Pordenonskem.

Mrzel zrak se trenutno še poglablja. Na višini 1500 metrov v prostem ozračju je radiosonda iz Rivolta opoldne namerila -10,1 stopinje Celzija, pričakovati je v povprečju še ohladitev okrog 4 stopinj Celzija.

Jutri in v nedeljo bo pretežno jasno. Noči bosta še hladnejši od današnje, čez dan pa bo v nedeljo predvidoma za kakšno stopinjo Celzija topleje. Jutri bo pihala zelo močna burja, ki bo v nedeljo postopno slabela.