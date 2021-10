Na Kredarici močno sneži

Ob prihodu hladne vremenske fronte so se padavine povsod okrepile, nastajajo tudi krajevne nevihte z močnejšimi nalivi. Temperatura se je spustila, na Kraški planoti je meteorološka opazovalnica agencije za okolje Arpa FVG ob 14. uri namerila 13 stopinj Celzija, v Trstu 17, na Goriškem 14, na Višarjah pa +2 stopinji Celzija. Prvi sezonski sneg je že pobelil Kredarico, kjer se je temperatura že spustila do ničle in močno sneži, poroča Arso. Meja sneženja se sicer spušča in je možno, da bo v prihodnjih urah oz. ponoči in jutri zjutraj sneg pobelil tudi Višarje.

V prihodnjih urah se bodo še pojavljale padavine, deloma plohe in nevihte. Zvečer bo zapihala močna burja s sunki, ki bodo presegali hitrost 100 km/h in bodo mestoma lahko dosegli hitrost 120 km/h.

Jutri bo še oblačno in bodo možne povečini manjše krajevne padavine. Občutno hladneje bo. Pihala bo močna burja.

Od petka do nedelje bo prevladovalo sončno vreme z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Pihala bo povečini močna burja, ki bo v soboto in nedeljo predvidoma nekoliko oslabela.