Na Kredarici spet zimska pravljica

Na Kredarici je ob minulem vdoru hladnega severnega zraka spet snežilo in Arso na družbenih omrežjih poroča kar o »zimski pravljici«. Drugod v FJK in v Sloveniji so se pojavljale občasne padavine, deloma plohe in nevihte. Temperatura se je na Kraški planoti in na Goriškem spustila do okrog ali malo pod 10 stopinj Celzija. Zadnjič so bile najnižje temperature podobne zdajšnjim prve dni v maju. Sledila je občutna otoplitev, zato je bila sprememba občutna.

Na vreme pri nas bo severni zrak vplival še danes in deloma tudi jutri. Vrzel v zračnem tlaku se polni nekoliko počasneje od pričakovanega, toda subtropski zrak bo začel spet pritekati že v drugi polovici tedna.

Danes in jutri bo še povečini oblačno ali spremenljivo ter za ta čas razmeroma hladno. Pojavljale se bodo občasne krajevne padavine, deloma lahko plohe ali nevihte. Občasno bo še pihala šibka burja.

V sredo bo že več sonca in bo nekoliko topleje. Ozračje še ne bo povsem stanovitno, mestoma bo lahko zlasti v popoldanskih urah nastala še kakšna ploha ali nevihta.

Od četrtka bo več jasnine in bo dogajanje bolj umirjeno. Spet bo topleje.