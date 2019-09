Na letališču v Münchnu odpovedali več letov

Na mednarodnem letališču v Münchnu so danes zaradi varnostnega incidenta odpovedali več letov. Ustavitev delovanja drugega največjega nemškega letališča je trajala približno eno uro in je prizadela dve območji terminala 1.

Do varnostnega incidenta je prišlo, ker se je eden od potnikov skušal izogniti varnostni kontroli in šel skozi vrata, zaščitena z alarmom. Vse potnike so morali zato znova varnostno pregledati.

Do podobnega incidenta je na istem letališču prišlo avgusta, ko je potnik, da bi se izognil varnostnemu nazdoru, odšel z letališča po zasilnem izhodu. Takrat so preklicali več sto letov.