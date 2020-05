Na ljubljanskem letališču prvi redni potniški let po pandemiji

Na ljubljansko letališče Jožeta Pučnika je danes po več mesečnem zatišju zaradi pandemije covida-19 priletel prvi redni potniški let. Air Serbia je prva letalska družba, ki ponovno vzpostavlja redno letenje na Brnik. Leti, ki so jih najavili do 15. junija, bodo za zdaj potekali dvakrat tedensko, nato bodo pogostost prilagodili povpraševanju.

Sredi junija bodo ponovno začela dnevno leteti z Brnika v Frankfurt tudi letala Lufthanse, konec junija pa napoveduje vzpostavitev dvakrat tedenske povezave tudi Air France.

Letalski promet je na ljubljanskem letališču obstal 17. marca v okviru ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa.