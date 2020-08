Na ljubljanskem letališču trenutno devet prevoznikov

Na ljubljansko letališče se je po vnovični vzpostavitvi delovanja vrnilo devet letalskih prevoznikov. Z ljubljanskega letališča trenutno Air Serbia štirikrat tedensko leti v Beograd, Montenegro Airlines enkrat tedensko v Podgorico, Lufthansa dvanajstkrat tedensko v Frankfurt, Wizzair dvakrat tedensko na bruseljski Charleroi, Transavia pa dvakrat tedensko v Amsterdam. Air France dnevno leti v Pariz, Turkish Airlines trikrat tedensko v Istanbul, Easyjet enkrat tedensko v Berlin in s septembrom dvakrat tedensko v London, LOT Polish Airlines pa štirikrat tedensko v Varšavo.

Do konca poletne sezone so vzpostavitev letov napovedali tudi Aeroflot v Moskvo, Brussels Airlines v Bruselj in eden od izraelskih prevoznikov v Tel Aviv.