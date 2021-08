Na Malo Mojstrovko v supergah

Gorska reševalna služba iz Kranjske Gore in Bovca je morala danes ponoči posredovati na Mali mojstrovki, od koder je na pomoč poklicala skupina turistov iz Nemčije. Pohodniki so se v poznih popoldanskih urah neprimerno obuti in opremljeni odpravili na zahtevno planinsko pot. Ujela jih je tema, sestopiti jim ni uspelo, naposled so se odločili, da na pomoč pokličejo reševalce. Gorski reševalci so jih dohiteli in jih v zgodnjih jutranjih urah žive in zdrave pospremili nazaj v dolino.

V sporočilu na Facebooku je Gorska reševalna služba Slovenije turiste in planince spet pozvala, da naj se v gore odpravljajo primerno opremljeni in obuti. "Turo prilagodite svojim psihofizičnim sposobnostim, s seboj imejte dovolj hrane in pijače, predvsem pa se na pot odpravite zgodaj zjutraj. Vroče bo," so zapisali in Turistično zvezo Slovenije prosili za pomoč pri ozaveščanju pohodnikov o pravilnem obnašanju v gorah. Velikošmarenski vikend bo najbrž v gore privabil lepo število ljudi, zaradi česar je še toliko bolj pomembno, da vsak pohodnik ustrezno poskrbi za svojo varnost in varnost drugih hribolazcev.