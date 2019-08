Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško nastajajo daljši zastoji. Na prehodih Gruškovje, Sečovlje in Dragonja osebni avtomobili za vstop v državo čakajo med eno in dvema urama, poroča prometnoinformacijski center.

Čakalne dobe za osebne avtomobile so še na mejnih prehodih Sočerga in Jelšane. Čakalna doba na Sočergi za vstop v državo je do ene ure, na Jelšanah pa morajo osebna vozila tako za vstop kot za izstop iz države čakati do pol ure.