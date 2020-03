Na mejnih prehodih za zdaj vse po starem (foto)

Na nekdanjem mejnem prehodu pri Fernetičih za zdaj ni kontrol, pa tudi ne večjega prometa ali zastojev. Prav tako ni nikakršnih sprememb na maloobmejnem prehodu Repentabor, ki je odprt in avtomobili normalno vozijo. Na mejnih prehodih v Solkanu in Škabrijelovi na Goriškem prav tako za zdaj ni kontrol.

Slovenija bo na vseh mejnih prehodih z Italijo začela izvajati nadzor tako s policisti kot z zdravstvenim osebjem, je sinoči med novinarsko konferenco v Ljubljani napovedal minister za zdravje v odhajanju Aleš Šabeder.

Tudi na bencinskih črpalkah na Sežanskem ne poročajo o kakem posebnem navalu, in to med drugim, kljub pocenitvi dizelskega goriva in bencina.