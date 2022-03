Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 13.862 testov in potrdili 709 novih okužb s koronavirusom. Naredili so 4826 PCR-testov, med katerimi so odkrili 205 okužb (delež je bil 4,25-odstoten) in 9036 hitrih testov, med katerimi so odkrili 504 primere okužbe (delež 5,58-odstoten).

Na intenzivni negi se še vedno zdravi 15 pacientov, medtem ko se je na navadnih oddelkih število bolnikov znižalo na 198 (-16). Umrlo je še šest ljudi okuženih z novim koronavirusom.