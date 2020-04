Na Norveškem najmlajši spet v šolo

Na Norveškem so se po šestih tednih učenja na daljavo, teden dni po odprtju vrtcev ponovno vrnili v šolske klopi osnovnošolci, stari od šest do deset let. Razrede so zmanjšali na največ 15 učencev. Norveška ima po lastnih navedbah epidemijo novega koronavirusa pod nazdorom. V 5,4-milijonski državi so do nedelje potrdili 7505 primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo je 193 ljudi, medtem ko je v minulih tednih pomembno padla krivulja hospitaliziranih bolnikov.

Mnogi starši so ob današnji vrnitvi najmlajših učencev v šolske klopi izrazili zaskrbljenost, saj so po vnovičnem odprtju vrtcev okužbo z novim koronavirusom potrdili pri več vzgojiteljih. Stran na Facebooku z imenom »Moj otrok ne bi smel biti poskusni zajček« se je pridružilo že 30.000 ljudi. Na ostalih šolah medtem nadaljujejo izobraževanje na daljavo, ki naj bi potekalo do poletnih počitnic.

Na Norveškem postopno rahljajo ukrepe, ki so jih uvedli 12. marca.

Med drugim so od danes lahko odprti tudi frizerski saloni, še vedno pa so prepovedani kulturni in športni dogodki. Veljajo tudi pravila socialnega distanciranja in higienski ukrepi.