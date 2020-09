Na obali Tasmanije nasedlo 470 kitov, 380 jih je poginilo (foto)

Od ponedeljka je na zahodni obali Tasmanije skupno nasedlo 470 kitov, 380 jih je poginilo. Reševalci se trudijo rešiti kite, ki so v plitvi vodi še vedno živi. Rešiti so uspeli 50 kitov, 30 pa naj bi bjih bilo živih.

Gre za mrke pliskavke, ki so nasedle na odročnem, težko prehodnem in zelo redkem poseljenem območju. Velike so do sedem metrov in tehtajo do tri tone. Zakaj so prišli na obalo, ni znano. Najpogosteje nasedajo prav mrke pliskavke, za katere je značilna tesna medsebojna povezanost.

Gre za največje število nasedlih kitov doslej. Doslej je za rekordnega na Tasmaniji veljal tovrsten pojav iz leta 1953, ko jih je nasedlo 294. Pri reševalni akciji sodeluje okrog 60 strokovnjakov.