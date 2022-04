Na oddelkih za intenzivno nego štirje bolniki s covidom-19

V FJK so danes ob 4572 PCR testiranjih potrdili 401 novo okužbo, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 8,77-odstoten. Opravili so še 5756 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 732 okužb (delež 12,72-odstoten).

Na rednih covidnih oddelkih bolnišnic v FJK zdravijo 136 bolnikov s covidom-19, intenzivno zdravljenje potrebujejo štirje.

Umrli so štirje bolniki s covidom-19. Od začetka pandemije je v FJK skupaj umrlo 4930 bolnikov s covidom-19, in sicer 1215 na Tržaškem, 2336 na Videmskem, 936 na Pordenonskem in 443 na Goriškem. Ozdravelo je 311.441 ljudi, klinično zdravih je 356, v samoizolaciji pa je 23.642 ljudi.