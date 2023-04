Na parakolesarski dirki poškodovani tekmovalki

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so dvakrat posredovali v Maniagu na Pordenonskem, kjer poteka tekma svetovnega pokala v parakolesarstvu. Poškodovali sta se 53-letna in 26-letna tekmovalka, obe sta tuji državljanki. Prva je padla s kolesa na mostu nad umetnim jezerom Ravedis. Na pomoč so ji prihiteli reševalci ob progi in jo prepeljali v pordenonsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpela pretres možganov, njeno zdravstveno stanje je bilo stabilno in ni izgubila zavesti, so sporočili reševalci. Druga poškodovana, 26-letna tekmovalka, je v središču Maniaga izgubila nadzor nad kolesom in trčila v zid, pri čemer se je za nekaj trenutkov onesvestila. Utrpela je poškodbe obraza. Z enim od treh reševalnih vozil na razpolago ob tekmovalni progi so jo prepeljali v bolnišnico v Spilimbergu. Več o njenem zdravstvenem stanju reševalci niso sporočili.