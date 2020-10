Na Poljskem protesti zaradi zaostritve zakona o splavu

Na Poljskem se je v četrtek zvečer več sto ljudi zbralo na protestih proti odločitvi ustavnega sodišča, ki je isti dan razsodilo, da je umetna prekinitev nosečnosti zaradi deformacij zarodka neskladna z ustavo. S tem je odprlo pot dodatni zaostritvi zakona o splavu, do katerega bi lahko imele ženske le še zelo redko zakonit dostop.

Več sto ljudi se je v četrtek kljub trenutni omejitvi zbiranja na deset ljudi zbralo pred poslopjem ustavnega sodišča v Varšavi. Protestniki so se nato odpravili do sedeža vladajoče konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS), ko pa so želeli nadaljevati pohod do hiše njenega voditelja Jaroslawa Kaczynskega, jih je ustavila policija. Ta je po lastnih navedbah proti nekaterim izmed njih, ki so se poskušali prebiti skozi policijski kordon in so metali kamne, uporabila solzivec in fizično silo. Po navedbah predstavnika policije je bilo pridržanih 15 ljudi, poroča britanski BBC. V manjšem obsegu so protesti potekali tudi v nekaterih drugih mestih po državi.

V skladu z odločitvijo ustavnega sodišča, ki mu kritiki očitajo, da je pod vplivom vladajoče stranke PiS, bo po novem na Poljskem splav mogoč le še v primeru posilstva ali incesta in ogroženosti življenja matere. Že v četrtek se je zvrstilo več kritičnih odzivov na odločitev, tako na Poljskem kot v tujini.

Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović je denimo menila, da gre za kršitev človekovih pravic, mednarodna nevladna organizacija Amnesty International pa je opozorila, da bo odločitev v nesorazmerni meri prizadela tiste ženske, ki si ne bodo mogle privoščiti poti v tujino, kjer bi lahko opravile splav.

Trenutno veljavna zakonodaja o umetni prekinitvi nosečnosti, ki je pogosto označena kot »kompromis o splavu«, je bila sprejeta leta 1993. Za spremembe v luči prepovedi splavov zaradi deformacij si prizadevajo poslanci iz PiS, ki so se tudi obrnili na ustavno sodišče. Njegova odločitev odpira pot potrditvi ustreznega osnutka zakona v parlamentu. Predhodni poskus zaostritve zakonodaje leta 2016 je propadel, potem ko se je v znak nasprotovanja po vsej državi na protestih zbralo več deset tisoč žensk.