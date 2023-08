Na pomoč le po prijavi v aplikacijo Poplave 2023!

Število ljudi, ki želijo tudi na terenu pomagati pri odpravljanju posledic poplav, je izredno veliko, so zapisali pri Civilni zaščiti Notranjske. Zato je pomembno, da pomoč na teren prihaja organizirano in predvsem po vnaprejšnjem dogovoru s predstavniki Civilne zaščite RS in občin, opozarjajo. Nujno je, da se posamezniki, ki želijo pomagati, pred odhodom na posamezne lokacije, vpišejo v aplikacijo Uprave RS za zaščito in reševanje.

V primerih, ko so se organizacije, društva ali skupine ljudi sami dogovorili s predstavniki občin ali občinskimi štabi za pomoč, naj obvezno pošljejo dokazilo s pisno potrditvijo organizacije, s katero so dogovorjeni, njihove kontaktne številke in datum ter uro, za katero ste se dogovorili, da bodo to pomoč opravili, na naslov Štaba Civilne zaščite za Notranjsko: stabcz.notranjska@urszr.si .

Po preverjanju podatkov bo civilna zaščita v najkrajšem možnem času dodelila delovne naloge.

Za uspešno opravljeno delo je ključna organizacija in velika mera razumevanja, so še zapisali pri Civilni zaščiti.