Na Pordenonskem umrl 20-letni motorist

Danes popoldne je na pokrajinski cesti št. 2, ki pelje skozi občino Maniago, na meji z občino Fanna izgubil življenje 20-letni motorist. Na ovinku je izgubil nadzor nad motorjem in zapeljal na nasprotni vozni pas, ravno v trenutku, ko je v obratni smeri pravilno pripeljal tovornjak. Čelno trčenje je bilo silovito, poškodbe so bile za mladega motorista prehude. Pred njim se je z drugim motorjem peljal njegov oče. Ko v ogledalu ni več videl sina, se je vrnil in videl tragičen prizor.

Na kraju so bili karabinjerji, gasilci, reševalci in helikopter. Cesto so prehodno zaprli za promet.