Na pošti bo treba izpolnjevati PCT pogoj

Jutri stopajo v veljavo obsežne spremembe odlokov za omejevanje širjenja epidemije covida-19, ki uvajajo pogoj PCT v veliko večino javnega življenja v državi. Pogoja PCT ne bo treba izpolnjevati le mlajšim od 12 let oz. ob obisku trgovine z živili ali lekarne. Izjema bo še obisk zdravnika zaradi nujnega zdravstvenega stanja. Odlok, ki ga je vlada sprejela v soboto na dopisni seji, določa, da morajo od srede dalje pogoj PCT izpolnjevati tako zaposleni kot tudi uporabniki storitev ali dejavnosti. Izjema je nujna oskrba z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja. Na pošti ali bencinski črpalki bo tako treba dokazati izpolnjevanje pogoja, v pekarni pa tega ne bo treba početi.

Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci inosebe, ki na kakršni koli pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu,ali samostojno opravljajo dejavnost. Preverjanje pogoja PCT so dolžneorganizirati odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanjedela. Oseba, ki za izpolnjevanje pogoja PCT potrebuje negativen test, lahko to dokazuje s PCR testom, hitrim testom ali samotestiranjem.