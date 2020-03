Na Postojnskem dva okužena s koronavirusom

Ponoči so v Zdravstvenem domu Potojna prejeli rezultate brisov, ki so potrdili okužbo s koronavirusom covid-19 pri dveh osebah iz občine Postojna, poročajo Primorske novice. Vest je potrdil Sandi Curk, regijski poveljnik civilne zaščite za Notranjsko. Obe naj bi se okužili v tujini, po neuradnih informacijah na smučanju v Italiji. Osebe, s katerimi sta bili v stiku, so v osamitvi.

Eden od okuženih naj bi bil v sorodu z eno od vzgojiteljic, zaposlenih v vrtcu pri Osnovni šoli Košana, poročajo Primorske novice. Vzgojiteljica je danes zato ostala doma, po zadnjih informacijah pa naj bi bil njen bris negativen