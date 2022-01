Na Postojnskem medvedka napadla lovca

Na območju med hriboma Baba in Mali Javornik je včeraj medvedka napadla moškega. Do napada je prišlo med lovskim pogonom, 63-letni lovec, ki so ga po napadu medvedke odpeljali v Zdravstveni dom Postojna, ima zlomljeno roko, poškodovana rebra in več ran na hrbtu, so sporočili s Policijske uprave Koper. Kot so navedli, je lovca napadla medvedka, ki ima dva mladiča. Policisti so bili o dogodku obveščeni nekaj po 11.30. Ker je bilo na tem območju veliko pohodnikov, so opozarjali na previdnost.

Gre za 63-letnega lovca Benjamina Purgerja iz Črnič, poročajo Primorske novice. Medvedko je najprej poskušal pregnati s ploskanjem, tudi strel v tla ni pomagal, zakadila se je naravnost vanj. »Prijela me je za jopo in vrgla deset metrov po bregu,» je med drugim povedal za Primorske novice.