Na potezi je Janez Janša

Slovenska javnost pričakuje, kaj bo storila Slovenska demokratska stranka (SDS), ki ima v Državnem zboru največ poslancev. Na današnji seji izvršnega sveta naj bi razpravljali, ali se jim splača oblikovati novo vladno koalicijo ali ubrati pot predčasnih volitev. »Če se bodo odločili, da so njim v interesu predčasne volitve, jih bomo imeli, če se bodo odločili, da jim je v interesu prevzeti vlado, jo bodo prevzeli,« je včeraj povedal predsednik Državnega zbora in vodja Socialnih demokratov Dejan Židan. Stranka Janeza Janše ima v Državnem zboru 25 poslancev, za oblikovanje vlade bi zato potrebovala še podporo 21. Sedem glasov lahko prispeva Nova Slovenija, ob morebitnem dogovoru s Stranko modernega centra (SMC) in upokojensko stranko Desus pa bi bila večina zagotovljena. Tako vodja SMC Zdravko Počivalšek kot nova predsednica Desusa Aleksandra Pivec včeraj nista zanikala, da obstaja možnost oblikovanja nove vlade s SDS.