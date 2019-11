Na poti na Triglav reševali tujca v trenirki in športnih copatah

Bohinjski gorski reševalci so v torek pri Triglavskih sedmerih jezerih v težkih vremenskih razmerah reševali tujca, ki se je zelo slabo opremljen izgubil na poti na Triglav. Na sebi je imel trenirko in lahke športne copate. Gore so v teh dneh prekrite z debelo snežno odejo, reševanje pa je otežkočala tudi gosta megla.

Reševalna akcija je potekala od 8.30 do poznega popoldneva. Tujca so gorski reševalci nepoškodovanega, toda podhlajenega, pospremili v dolino. V gore se je čez Komarčo odpravil že v ponedeljek, pri Črnem jezeru pa je sklenil nadaljevati pot kljub 40 centimetrom snega. Nato se je izgubil.

Policisti iz Kranja so povedali, da je imel tujec veliko srečo, da so ga reševalci pravočasno našli. Sledili so njegovim stopinjam, kajti z njim niso uspeli vzpostaviti kontakta, ker na območju skoraj ni telefonskega signala.

Policisti so sporočili, da je takšna lahkomiselnost lahko usodna. Razmere v gorah so trenutno resne in povsem neprimerne.