Na praznik več kot 1700 klicev na interventno številko 112

Operaterji deželne interventne telefonske številke 112 so imeli včeraj in ponoči polne roke dela. Ob prazniku svetih treh kraljev so namreč v 24 urah prejeli kar 1718 klicev v sili. Skoraj polovica jih je bilo neustreznih, so sporočili. Prejeli pa so tudi 892 pravih klicev na pomoč, med temi jih je bilo 301 z Videmskega, 245 s Tržaškega, s 139 s Pordenonskega in 108 z Goriškega. 33 klicev je prišlo tudi tudi izven dežele.

V glavnem je šlo za potrebo po nujni zdravniški pomoči, več klicev je bilo tudi za gasilce, karabinjerje in policiste. Mnogi so bili povezani s praznovanji ob prazniku svetih treh kraljev oz. s kresovanji. Več ljudi je na interventno telefonsko številko poklicalo tudi, ko je videlo ogenj in dim, pripetilo pa se je med drugim več prometnih nesreč.

Na včerajšnji dan so reševalci poleg italijanščine uporabljali največ angleščino, nemščino, slovenščino in romunščino.