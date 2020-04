Na primorski avtocesti vozil 204 km/h

Policisti Postaje prometne policije Koper so med vikendom merili hitrost na primorski avtocesti in vzporednih cestah. Pri tem so ugotovili 47 kršitev oz. prekoračitev hitrosti. Izstopal je voznik osebnega avtomobila, ki je v soboto okrog 12.30 na avtocesti vozil iz Kopra proti Ljubljani. Kljub splošni omejitvi hitrosti 130 km/h, je na odseku med Gabrkom in Divačo vozil s hitrostjo 204 km/h in je torej prekoračil dovoljeno hitrost za 74 km/h. Policisti mu bodo naložili globo v višini 1200 evrov in mu bodo odvzeli 9 kazenskih točk.