Na prvem mestu naj bodo stiske ljudi

Slovenska komponenta Demokratske stranke je trdno zasidrana med Slovenci v Italiji, njena vloga pa večkrat ni sorazmerna s podporo, ki jo stranka ima med volivkami in volivci. »Kakšna je naša vloga je odvisno predvsem od nas in od naših sposobnosti, da prisluhnemo ljudem in da se ukvarjamo z njihovimi vsakdanjimi problemi,« je na deželni skupščini Slovencev v DS izpostavila senatorka Tatjana Rojc, ki je skupaj s koordinatorko komponente Majo Tenze uvedla zasedanje na daljavo.

»Prav je, da se komponenta ukvarja s tržaškim Narodnim domom in s parlamentarnim predstavništvom, nujno pa je tudi, da prisluhne stiskam ljudi ob pandemiji in težavam, ki se širši javnosti morda zdijo postranske, v resnici pa so za določeno okolje še kar pomembne,« je poudarila senatorka. Kot primer je navedla načrtovano ukinitev bančnega avtomata Zadružne kraške banke v zgoniški občini in zapiranje proseške podružnice Unicredit. Komponenta se bo morala več naslanjati na župane in na občinske svetnike.

Glede vračanja tržaškega Narodnega doma je slovenska parlamentarka izrazila prepričanje, da se postopek bliža koncu, kar ji je pred kratkim zagotovila notranja ministrica Luciana Lamorgese. Z volilnim zakonom ni nič novega, o tem je sicer veliko političnih debat in novinarskih ugibanj , konkretnega pa (še) ničesar.