Na razburkanem morju ob močni burji ostali brez krmila

Na razburkanem morju so pomorski policisti danes ob močni burji rešili jadrnico pred Piranom. Posadka se je znašla v težavah zaradi okvare krmila. Patrulja pomorske policije je malo pred 11. uro odplula in jo, močni burji in razburkanem morju navkljub, uspela doseči ter privezati. S plovilom P-08 so jo privlekli v varno zavetrje na Fornače, kjer so se zasidrali.

Policisti so posadki treh tujih državljanov, ki so bili vidno pretreseni, nudili pomoč in jih odpeljala na obalo, kjer so zaradi slabosti poiskali zdravniško pomoč. V reševanju ni bil nihče poškodovan.