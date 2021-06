Na rednih covidnih oddelkih še 4 bolniki

V FJK so danes ob 3528 PCR testiranjih potrdili 19 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer so bili pozitivni tudi trije migranti na Tržaškem, je sporočil podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Delež pozitivnih PCR testov je bil 0,54-odstoten. Opravili so tudi 1511 hitrih antigenskih testov in potrdili 4 nove okužbe, pri čemer je bil delež pozitivnih hitrih antigenskih testov 0,26-odstoten. Danes so zabeležili smrt enega bolnika s covidom-19 v minulem obdobju.

V bolnišnicah FJK se skupno zdravi še 5 covidnih bolnikov, eden od teh je na intenzivni negi.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3798 ljudi, in sicer 818 v Trstu, 2010 v Vidmu, 676 v Pordenonu in 294 v Gorici. Ozdravelo je 93.501 ljudi, klinično zdravih je 5641, v samoizolaciji pa je 4509 ljudi.