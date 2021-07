Na Reki odprli luksuzen hotel

Na Reki so včeraj slovesno odprli novi hotel Hilton Rijeka Costabella Beach Resort and Spa, ki je najbolj luksuzen v mestu in prvi reški hotel s petimi zvezdicami. Zgradili so ga ob morju med Reko in Opatijo. Ponuja 132 luksuznih sob, med drugim tudi 62 vil in apartmajev, vsi imajo pogled na morje. Cena namestitve za eno nočitev se giblje med 295 in 500 evrov.