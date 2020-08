Na Reki porast števila novookuženih, padec v Istri

Na Reki so v zadnjih 24 urah potrdili 19 novih okužb s covidom-19, 12 več kot v petek. V 11 primerih gre za osebe, ki so že bile v samoizolaciji, ker so bile v stiku z okuženimi, ostali pa so se vrnili z dopusta. Dnevno opravijo okrog 600 testiranj, sporoča deželni inštitut za javno zdravstvo.

Iz Istrske regije prihajajo spodbudnejše vesti, saj so ob 563 testiranjih potrdili 4 nove okužbe z novim koronavirusom. V treh primerih gre za osebe, ki so že bile v samoizolaciji, okužen pa je bil tudi španski državljan, ki se mudi v Istri zaradi dela. V zadnjih 24 urah je ozdravelo 6 okuženih. V Istrski regiji je trenutno 92 aktivnih okužb, v samoizolaciji pa je 299 ljudi.