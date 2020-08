Na Reki potrdili 9, v Istri 7 novih okužb

V Istrski regiji so v zadnjih 24 urah ob 472 testiranjih potrdili 9 novih okužb z novim koronavirusom. V 6 primerih gre za osebe, ki so že bile v samoizolaciji, ker so bile v stiku z okuženimi, dve osebi pa sta se ravnokar vrnili z dopusta v Dalmaciji. V Istrski regiji je trenutno 94 aktivno okuženih.

Na Reki so v zadnjih 24 urah potrdili 7 novih okužb, prav tako gre za osebe, ki so že bile v samoizolaciji ali ki so se pravkar vrnile z dopusta. Ozdravele so 3 osebe. Na Reki in v Gorskem Kotarju je trenutno 74 aktivno okuženih s covidom-19.