Na Reko prispel prvi češki turistični vlak Regiojet

Na Reko je danes prispel prvi turistični vlak češkega podjetja Regiojet, ki je pripeljal 500 turistov s Češke in Slovaške. Gre za uvod v redno sezonsko železniško povezavo med Prago in Reko, ki so jo vzpostavili letos. Poletna železniška linija od danes povezuje Prago in Reko čez Brno, Bratislavo in Ljubljano. Do 11. julija bodo vlaki vozili trikrat tedensko, potem pa bodo na progi vsak dan do konca avgusta, septembra pa znova trikrat tedensko. Vozovnice so šle za med. V prvih dveh tednih so jih namreč prodali 30.000. Cena enosmerne vozovnice je 22 evrov, za oddelek s posteljo pa 30 evrov.

Pot od Prage do Reke traja približno 15 ur. Potnike s Češke in Slovaške je na postaji pričakal tudi hrvaški minister za turizem Gari Cappelli. Približno petina jih je rezerviralo namestitve v hotelih, ostali pa bodo v kampih. Polovica bo preživela počitnice na območju hrvaške Istre in Kvarnerja, ostali pa so se odločili za Makarsko in Dalmacijo.