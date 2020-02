Na ronškem letališču potnikom že merijo telesno temperaturo

Kdor bo danes v ronško letališče priletel s kakim mednarodnim letom, bo moral stopiti pred termografsko kamero, s katero so se na letališču opremili, da bi prestregli morebitne okužence s koronavirusom. Na letališču so zato uredili tudi ambulanto, v katero bodo sprejeli morebitne potnike s povišano telesno temperaturo. Na kraju je tudi rešilec in zdravstveno osebje, pripravljeno na obravnavanje primerov s sumom okužbe s koronavirusom. Zaenkrat ni bil ugotovljen noben primer, ki bi pritegnil pozornost zdravstvenega osebja.