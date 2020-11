Na Severinini maski rdeča zvezda in namig na »Valterja«

Popularna hrvaška pevka Severina se je v nedeljo v Zagrebu udeležila premiere dokumentarnega filma Kumek. Za priložnost je izbrala posebno zaščitno masko črne barve, na kateri je iz fotografij razviten napis »Vratiće se Valter« (Vrnil se bo Valter), ob katerem je tudi rdeča zvezdica.

Ob tem se poraja vpašanje, na katerega Valterja je s tem mislila: na narodnega heroja, partizanskega komandanta Vladimirja Perića Valterja, ki je navdihnil tudi film Valter brani Sarajevo, posneli so ga leta 1972, v njem pa je glavno vlogo odigral Bata Živojinović, ali na protagonista pesmi Valter bosanskega benda Dubioza kolektiv.

Pesem s sklicevanjem na Valterja, ki »se bo vrnil«, kritično obravnava politike, ki se oklepajo oblasti in si polnijo usta z lažnimi obljubami ... to pa je v grobem tudi poanta dokumentarca Kumek, ki so ga premierno predvajali v nedeljo v Zagrebu. Ta namreč pripoveduje o zagrebškem županu Milanu Bandiću, ki se je na presenečenje režiserja Daria Juričana pojavil na premieri, a je odšel pred začetkom projekcije.