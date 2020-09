Na Sežanskem toča uničila tretjino vinogradov

Toča, ki je v nedeljo zjutraj zajela del Krasa, je v petih minutah uničila tretjino vinogradov v sežanski občini, poročajo Primorske novice. Najhuje je prizadela Kreplje, Godnje in Tomaj - tam je škoda stoodstotna. Le malo manj škode je povzročila v Vrhovljah in Vogljah. Podobno je tudi v Dutovljah, kjer je zajela samo del vinogradov, pa tudi v Avberju in Dolenjah na Vrheh. Med prizadetimi je kar nekaj velikih vinogradniških kmetij, ki so odvisne od pridelka grozdja.

»Takšne toče ni bilo od leta 2000,« je za Primorske novice povedal Izidor Škerlj s turistične kmetije Škerlj v Tomaju. »Hudo je bilo. Uničila je vse: grozdje, jabolka, oljke. Imamo tisoč dreves oljk, lani so slabo obrodila, letos je kazala zelo lepa letina, zdaj pa jih je toča zmetala na tla, da smo jih pobirali z lopato,« je še povedal.

Toča se je usula okoli enih ponoči v noči na nedeljo. Domačini so povedali, da je padala le pet minut, toda je padala na suho, zato menijo, da je bilo najhujše.