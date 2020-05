Na slovenskem seznamu držav brez omejitev potovanj za zdaj le Hrvaška

Hrvaška je po besedah vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina trenutno edina na seznamu držav, iz katerih je mogoče vstopiti brez omejitev. To velja za hrvaške državljane, pa tudi za tiste s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Pri tem velja pogoj, da niso bili več kot 14 dni izven Evropske unije. Kot je še pojasnil Kacin, pogoji vstopa na Hrvaško ostajajo enaki. Hrvaška še naprej od slovenskih državljanov, ki želijo vstopiti v državo, zahteva podatke o tem, kam so namenjeni, lokaciji, kjer bodo nastanjeni, in telefonsko številko.

Za Italijo medtem po besedah vladnega govorca velja, da pričakujejo pogovore na najvišji strokovni ravni o tem, kakšno je epidemiološko stanje v Italiji in kakšne so napovedi. Ko se bodo na tem nivoju dogovorili, bo sledil tudi operativen dogovor, kdaj, pod kakšnimi pogoji in s kakšnimi omejitvami bi se lahko sprostil tudi prehod čez italijansko mejo.