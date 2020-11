Na slovensko-hrvaški meji tudi italijanski policisti?

Slovenski notranji minister Aleš Hojs ne izključuje možnosti, da bi italijanski policisti pomagali slovenski policiji pri varovanju slovensko-hrvaške meje, ki je tudi schengenska meja. Hojs je za Delo dejal, da se je o tej možnosti že pogovarjal z italijansko kolegico Luciano Lamorgese, ki je - tako minister - pripravljena pomagati Sloveniji, kar naj bi naredili tudi Madžari. V igri je tudi pomoč Avstrije, s katero pa še niso stekli pogovori.

Hojs je vsekakor pojasnil, da so pogovori z Rimom in Budimpešto trenutno prekinjeni, dokler ne bo znana usoda aktivacije 37. člena slovenskega zakona o obrambi, po katerem bi lahko slovensko južno mejo, poleg policistov, varovali tudi vojaki. Za takšen ukrep se mora Državni zbor opredeliti z dvotretjinsko večino, ki v obravnavi prvega vladnega predloga za aktivacijo 37. člena ni bila dosežena, Hojs pa še verjame, da bo parlament podprl njegov predlog. V nasprotnem primeru bo nadaljeval pogovore z Madžarsko in Italijo. V opoziciji odločno nasprotujejo pomoči dveh sosednjih držav. »Po mojem je Slovenija sama sposobna nadzorovati svoje meje,« je za Delo dejal poslanec SD Samo Bevk, ki ne vidi potrebe, da bi kogarkoli v tej situaciji poklicali na pomoč.