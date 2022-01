Na smučiščih FJK le omejeno število smučarjev

V Furlaniji - Julijski krajini od ponedeljka velja oranžni režim ukrepov. Zaradi tega se je družba PromoTurismoFVG odločila, da omeji število smučarjev na smučiščih, saj želi preprečiti, da bi prišlo do množičnega zbiranja ljudi. Na deželnih smučiščih bo lahko torej vsak dan smučalo največ 15.572 ljudi, od tega 1174 v kraju Forni di Sopra, 3424 na Piancavallu, 1797 v Plodnu (Sappada), 251 v Saurisu, 750 Na Žlebeh, 3943 na Trbižu in 4233 na Zoncolanu. PromoTurismoFVG spominja, da ko bodo na smučiščih prodali omenjeno število vstopnic, ne bo več mogoč nakup dodatnih dnevnih kart za smučanje. Zaradi tega pozivajo ljudi, naj ob vikendih in praznikih, ko se na smučiščih zbere večja množična smučarjev, pravočasno nabavijo karto. Opozarjajo tudi, da je dostop do smučišč dovoljen le tistim, ki imajo okrepljeno covidno potrdilo.

V Italiji je sicer za vstop na smučišče v veljavi pogoj preboleli-cepljeni (PC), na vseh napravah so obvezne FFP2 zaščitne maske.