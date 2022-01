Na Špiku nad Policami reševali slovenskega turnega smučarja

Gorski reševalci, zdravstveno osebje in dva helikopterja so včeraj popoldne okrog 15.30 posredovali na Špiku nad Policami, kjer se je poškodoval 34-letni slovenski turni smučar iz Ljubljane. Med spustom z drugimi turnimi smučarji po žlebu Huda Palica je na najbolj strmem pobočju izgubil nadzor nad smučmi in padel, pri čemer je drsel kakih tristo metrov.

Na kraj je priletel helikopter civilne zaščite, na katerem sta bila dva gorska reševalca postaje iz Rablja, ki sta mu nudila prvo pomoč. Priletel je nato reševalni helikopter družbe Elifriulia z zdravstvenim osebjem, ki se je spustilo do ponesrečenca. Moškega so dvignili na helikopter in ga prepeljali v bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel več poškodb, ki pa na srečo niso bile hujše narave. Pred njimi ga je med strahovitim padcem obvarovala čelada, so ugotovili reševalci.