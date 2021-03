Na spletu jih dalj časa snubijo, naposled pa opeharijo

Na policijski postaji Sežana so v zadnjih mesecih prejeli tri prijave goljufije, ko je neznanec z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin spravil v zmoto oškodovanko, da mu je nakazala denar.

Kot so zapisali na Policijski upravi Koper, se storilci tovrstnih goljufij predstavijo kot vojaki na mirovnih misijah, zdravniki, delavci na naftnih ploščadih, predvsem pa imajo dobro pripravljeno zgodbo (so osamljeni in premožni), pošiljajo fotografije in želijo vzpostaviti čim bolj intimen odnos. Tovrstno pisanje in kontaktiranje lahko traja več mesecev ali celo let, saj želijo pridobiti zaupanje žrtve. V nekem trenutku pa začnejo z različnimi izgovori prositi za denar.

Goljufi od žrtev najraje zahtevajo plačevanje prek plačilnih sistemov Western Union ali MoneyGram, ki sta namenjena hitremu prenosu denarja. Sled za denarjem se zelo hitro izgubi, prevarante pa je praviloma nemogoče izslediti.

V enem od primerov, ki so jih obravnavali na Krasu, je oškodovanka nakazala 500 evrov, kolikor naj bi bila pristojbina za ladijsko pošiljko, preko katere naj bi ji internetni ljubezenski prijatelj poslal dragoceno pošiljko iz Jemna. Plačilo je bilo izvedeno na račun v Turčiji.

V drugem primeru je šlo za nakazilo skupaj 20.000 evrov za zavarovanje pošiljke, ki naj bi jo poslal internetni ljubezenski prijatelj. Plačilo je bilo izvedeno na različne banke v Italiji. V tretjem primeru pa je oškodovana ženska za prejem pošiljke nakazala skupaj 6357 evrov. Izvedla je tri plačila na različne bančne račune na Poljskem.

Morebitnim oškodovancem policija svetuje, da takoj in v celoti blokirajo vso komunikacijo z goljufi. Če so že nakazali denar, pa naj zadevo čim prej prijavijo na najbližji policijski postaji.