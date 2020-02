Na trasi drugega tira odkrili 120.000 let stare kosti nosoroga

V okviru del za gradnjo drugega železniškega tira Divača-Koper so našli ostaline fosilnih kosti 120.000 let starega nosoroga. Odkrii so jih pri odkopavanju tal na eni od dostopnih cest do bodoče trase. Izkopavanja bodo nadaljevali še tri tedne, v tem času bodo pripravljalna dela na tem delu začasno mirovala.

Najdišče je zapolnjena kraška votlina, ki se razteza na nekaj kvadratnih metrih površine in ni globlja od 10 metrov. Trenutno so na površju najdišča tri večje kosti: fragment kompleksne kosti, krajše od 35 centimetrov ter fragmenta dolge kosti in ploščate kosti. Poleg njih je v izkopanem sedimentu v okolici prisotnih še več manjših, centimetrskih fragmentov. Kosti so krhke in preperele, vendar razmeroma dobro ohranjene. Po analogiji s podobnimi najdbami na Krasu strokovnjaki iz ZRC SAZU sklepajo, da gre za ostanke 120.000 let starega nosoroga.