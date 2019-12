Na Trbižu ni zmanjkala slovenščina

Potem ko smo prejšnji konec tedna pisali, da je iz praznične projekcije na fasadi Trgovinske zbornice v Trstu izostalo voščilo v slovenščini, »Buon Natale« pa so prevedli v najrazličnejše jezike, slovenski jezik ni zmanjkal na Trbižu. Služba ZaJezik je namreč na svoji Facebook strani objavila fotografijo, ki prikazuje Trstu podobno praznično projekcijo na fasadi trbiške mestne hiše z besedami »Želimo vam vesele praznike«, za večjezična voščila pa so na Trbižu poskrbeli tudi pri drugih voščilnicah, ne da bi pri tem prišlo, kot v Trstu, do »tehničnih spodrsljajev.«