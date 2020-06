Na Trgu Evrope - Transalpini ponovno brez ograj

Trg Evrope - Transalpina, ki je v zadnjih mesecih postal istočasno simbol zareze, ki jo je povzročila na novo postavljena fizična meja, in hkrati kraj srečanja, je tudi včeraj privabljal radovedneže. Že v petek zvečer so neznanci delno odstranili oz. umaknili mrežo, ki je delila Vecchietov mozaik na pol. To se je sicer dogajalo že v prejšnjih tednih, ko so slovenski protestniki na kolesih ob petkih umikali ograjo: ponavadi pa je ta drugi dan ponovno stala. Tokrat pa ni bilo tako. Ograja je ostala na robu Trg Evrope-Transalpina, ki je bil spet združen.

Pred 10. uro je skupni trg obiskal že marsikateri fotograf in novinar, veliko »navadnih« ljudi pa je prišlo pokukat, kaj se dogaja. Gospa srednjih let s slovenske strani meje je previdno vprašala, ali se lahko kar tam prečka mejo: jasnega odgovora ji ni znal dati nihče, pa si je nadela masko in stopila čez črto na asfaltu. »Samo po pomodore grem, tri mesece nisem bila na tem kraju,« je povedala. Nekdo ji je pojasnil, da na odprtem ne potrebuje več maske, samo v zaprtih prostorih. »Ah, tako kot pri nas!« se je zasmejala, pozdravila in hitro odkorakala po zelenjavo. Do trga je prišel marsikateri kolesar in pešec. Italijan, ki je prikolesaril, je ob pogledu na »padlo« ograjo sogovorniku po telefonu s prijetno presenečenim glasom vzkliknil: »Hanno aperto anche Piazza Transalpina!« (Odprli so tudi Trg Transalpina!) Na ta posebno posrečen dan je skupni trg pred železniško postajo obiskala tudi skupina turistov iz Rusije. Vodič jim je vneto razlagal dogajanje okoli trga, med prvimi pa so se tudi fotografirali na središču mozaika, ki ga ni več delila ograja. Trg je ob 12.30 obiskal tudi goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je pozdravil ponovno prehodnost meje. Poudaril je, da naj bo ta korak naprej »vabilo k sodelovanju in usklajevanju med italijansko in slovensko vlado kar se tiče obmejnega prostora«. Še enkrat je poudaril problem razlike v davčnih stopnjah, ki močno oškodujejo italijanska podjetja, saj so tako veliko manj konkurečna od slovenskih. Po ponovnem odprtju meje naj se na obmejni prostor še vedno osredotoča pozornost vlade, je še pozval Ziberna.