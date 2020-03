Na Triglavu se je dopoldne smrtno ponesrečil planinec

Na Triglavu se je dopoldne pripetila gorska nesreča, v kateri je umrl tuj planinec. Pri vzponu na Mali Triglav je omahnil v globino in mrtev obležal v Snežni konti. Njegovo truplo so z vojaškim helikopterjem prepeljali v dolino. Ponesrečeni je bil opremljen s cepinom, čelado in derezami, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Gre že za drugo hudo gorsko nesrečo v zadnjih nekaj dneh na Gorenjskem. Pretekli konec tedna je čez zaledenel slap nad Jezerskim padel alpinist in se hudo poškodoval. Obakrat so posredovali gorski reševalci.

Gorski reševalci in policisti v trenutnih razmerah odsvetujejo ture v visokogorje. Pozivajo na spoštovanje reševalcev, posadk helikopterjev, zdravstvenega osebja, policije in mnogih drugih, ki so v tem trenutku že itak obremenjeni še s tisoč in eno nalogo, so zapisali.