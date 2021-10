Na Tržaškem umrli štirje covidni bolniki

V FJK so danes ob 4838 PCR testih potrdili 133 novih okužb s covidom-19, delež pozitivnih testov je bil 2,75-odstoten. Opravili so še 17.464 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 17 novih okužb (0,10 %). Umrli so štirje covidni bolniki: dva v Trstu (moška stara 80 in 87 let) in dva v Miljah (ženski stari 94 in 100 let). Na rednih covidnih oddelkih v FJK se zdravi 50 bolnikov, osem jih je na intenzivni negi.

V 30 italijanskih pokrajinah se je delež pozitivnih testov v zadnjih sedmih dneh povečal za 40 odstotkov. V drugih 17 pokrajinah se je delež povečal za 20 do 40 odstotkov.

Tudi v Sloveniji število okužb narašča, včeraj so potrdili 2270 novih covidnih bolnikov (delež pozitivnih testov je bil 30, 2 %), to je najvišje število v zadnjih slabih desetih mesecih.